Ehrenamt in Hückeswagen : Arbeit im Flüchtlingstreff verändert sich

Viele der Flüchtlinge wollen jetzt etwas zurückgeben für die Unterstützung, die sie durch die Helfer des Internationalen Flüchtlingstreffs im Café KiWie erfahren haben. Foto: Jürgen Moll

Wiehagen Die meisten Geflüchteten in Hückeswagen sind schon einige Jahre in der Schloss-Stadt. Viele sind integriert – und möchten jetzt etwas zurückgeben. Auch im Hinblick auf mögliche neue Geflüchtete aus der Ukraine.

Sechs Jahre gibt es den Internationalen Flüchtlingstreff im Café KiWie am Drosselweg mittlerweile schon. Ins Leben gerufen wurde das Projekt in der Zeit, als Menschen vor allem aus Syrien, Afghanistan und Irak in großer Zahl nach Europa und auch nach Hückeswagen gekommen waren. Damals ging es vor allem darum, den Menschen niederschwellig und unbürokratisch zu helfen. „Das hat sich mittlerweile gewandelt“, sagt Friedhelm Selbach, Presbyter und einer der Organisatoren des Flüchtlingstreffs. So sei es am Anfang tatsächlich vor allem um Behördengänge gegangen, um ein Unterstützen beim Zurechtfinden in der Fremde, mit deren Regeln, Gepflogenheiten und Besonderheiten umzugehen lernen.

Anfangs waren es vor allem Familien mit ihren Kindern, viele davon sind mittlerweile gut in der Schloss-Stadt integriert. „Einige haben auch schon Kinder, die in Hückeswagen geboren sind“, berichtet Bernd Hess, von Anfang im Flüchtlingstreff engagiert. „Andere möchten jetzt – gerade auch mit Hinblick auf zu erwartende neue Geflüchtete aus der Ukraine – etwas zurückgeben und ihrerseits mithelfen“, sagt Selbach und ergänzt: „Wir haben nach wie vor guten Kontakt zu den Menschen. Sie kommen mittlerweile einfach auch so ins Café KiWie – ganz ohne Probleme, einfach zum Kaffeetrinken und zum Austausch.“

Info Neue Helfer sind jederzeit willkommen Termin Der Internationale Flüchtlingstreff im Café KiWie, Drosselweg 2, findet immer am Mittwochnachmittag von 17 bis 19 Uhr statt. Es gibt Kaffee, Tee und Gebäck für die Besucher. Helfer Wegen der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Helfer etwas reduziert, derzeit sind es noch sechs aktive. „Daher sind wir auf der Suche nach Menschen, die sich um die Probleme der Besucher kümmern wollen“, sagt Friedhelm Selbach. Wer helfen wolle, könne einfach vorbeikommen.

So etwa eine Familie aus Afghanistan mit drei Kindern, das jüngste ist in Hückeswagen geboren. „Der Mann arbeitet als Gerüstbauer“, berichtet Selbach. „Neulich kam er mit seinem ältesten Sohn zu mir und sagte, dass sie gerne etwas zurückgeben wollten: Sie wollten der Feuerwehr beitreten.“ Die Aufnahme werde derzeit geprüft. Eine andere Frau sei zu ihm gekommen, um ihre Hilfe im Café-Betrieb anzubieten. „Sie sagte, dass sie als Geflüchtete selbst am besten wisse, was Flucht bedeute“, sagt Selbach. So habe sich die Frau direkt im Thekenbereich nützlich gemacht und mit angepackt.

„Das ist toll, das macht Hoffnung und zeigt, dass die Integrationsarbeit und die Hilfe am Anfang gefruchtet haben. Letztlich ist aber auch die Arbeit im Flüchtlingstreff auch für uns selbst sehr bereichernd“, versichert Selbach. Zwar wisse man jetzt noch nicht, in welche Richtung sich die Situation mit etwaigen Geflüchteten aus der Ukraine wandeln werde, klar sei indes, dass sich zumindest im Moment das Café KiWie gewandelt habe.

Wobei natürlich nicht alles, ganz plötzlich, einfach geworden sei. Hess erzählt von einem jungen Mann aus Guinea, der relativ neu in Hückeswagen ist und mit dem er zu tun hat: „Er war zuvor in Münster und wurde im Dezember nach Hückeswagen zugeteilt. Das Besondere: Er ist schwer sehbehindert, beinahe blind.“ Das sei für die Hückeswagener Flüchtlingshilfe ein völlig neuer Fall. „Er braucht viel Unterstützung, läuft in seiner Unterkunft praktisch nur tastend durch die Räume.“ Was aber schön sei, ist, dass es Menschen gebe, die sich gegenseitig helfen würden. „Der Mann aus Guinea lebt mit einem Eritreer im Doppelzimmer. Die beiden verständigen sich rudimentär – es ist nicht einfach, aber es klappt“, sagt Hess.

Mit dem sehbehinderten war er in der Augenklinik in Wuppertal. Dort wurde festgestellt, dass die Sehbehinderung nicht angeboren ist, sondern wohl Folge einer Augenentzündung. „Jetzt geht es darum, ob die Kosten für die Behandlung übernommen werden können, beziehungsweise von wem. Denn er hat nur eine Duldung, keinen Asylstatus“, macht Hess das Problem deutlich. Zwar gebe es Bemühungen, eine Lösung zu finden, aber eben im bürokratischen Sinn.“ Oft wird hier die Not des Menschen nicht gesehen“, kritisiert Hess. Das sei ein Problem, in sich zwar neu, aber letztlich ähnlich wie die meisten vor fünf oder sechs Jahren.

„Ansonsten ist es so, dass die Menschen sich vor allem treffen wollen, die Gemeinschaft suchen. Manche kommen auch zu uns in die Kirche“, sagt Selbach. So werde etwa gerade ein junger Mann eingearbeitet, der beim Streamen der Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde helfen will. Ankommen, sich zu Hause fühlen – das ist etwas, was man jedem Menschen wünscht. Etwas, das vielen Menschen wegen Krieg und Verfolgung verwehrt bleibt. Und trotzdem ist das für einige von ihnen in der Schloss-Stadt Realität geworden.