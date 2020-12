Hückeswagener Stadtverwaltung : Meldungen bis 15. Januar möglich

Hückeswagen Die Stadt bittet alle Hückeswagener, die aktuellen Zählerstände der Zusatzzähler rechtzeitig zu melden. Das muss bis zum 15. Januar geschehen sein, danach können keine Eingänge mehr berücksichtigt werden.

Die Meldungen können ab sofort an die Stadt verschickt werden. Am einfachsten geht das online über das Formular auf der Internetseite der Stadt www.hueckeswagen.de unter dem Link „Virtuelles Rathaus – Abwasserschwundmenge“. Sabine Müller rät dabei, auf die Einhaltung der Eichfrist zu achten: „Ist diese abgelaufen, muss ein neuer Zähler eingebaut werden.“ Wer das Onlineverfahren nicht nutzen will, kann die Zählerstände auch schriftlich oder per Mail an abwasser@hueckeswagen.de unter Beifügung eines Fotos des Zählers zum Abgleich der Zähler-Nummer und des Eichdatums an die Schloss-Stadt Hückeswagen senden. „Leider ist es aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht möglich, die Zählerstände persönlich im Rathaus einzureichen“, bedauert die städtische Mitarbeiterin. Welche Voraussetzungen für den Einbau und die Nutzung eines Zwischenzählers zu beachten sind, kann einem Merkblatt entnommen werden, das auf der Internetseite der Stadt unter „Bürgerservice A-Z – Abwassergebühren“ heruntergeladen werden kann. Das Merkblatt kann auch per Post zugeschickt werden. Dazu sollte man sich kurz bei Sabine Müller melden unter ☏ 02192 88150 oder per Mail an abwasser@hueckeswagen.de