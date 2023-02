Betriebsausschuss in Hückeswagen „Dickes Geld“ steckt auch weiterhin im Abwasser

Im eigenen Abwasserbetrieb steckt für die Stadt Hückeswagen auch weiterhin das „dicke Geld“, denn für 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von 450.000 Euro gerechnet. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, dem der Betriebsausschuss in seiner jüngsten Sitzung geschlossen zustimmte. Endgültig beschließen wird ihn der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 28. Februar. Der Jahresgewinn des Abwasserbetriebs wird, wie seit vielen Jahren, an den allgemeinen Haushalt der Stadt abgeführt.