Multivisions-Diashows im Hückeswagener Kultur-Haus Zach : Faszination südliches Afrika

Ein Moment zum innehalten – über einem Baum in der Kalahari wölbt sich ein Regenbogen. Foto: Bernd Wasiolka

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach stehen am Sonntag, 20. März, zwei Multivisions-Diashows des Natur- und Tierfotografen Bernd Wasiolka zu Namobia und zur Kalahari an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf eine Fotoreise ins südliche Afrika geht es am kommenden Sonntag im Kultur-Haus Zach: Bernd Wasiolka präsentiert dann in zwei Multivisions-Diashows faszinierende Fotos von Landschaften, Tieren und Menschen. Nach einer kurzen Rundtour durch die Natur-Höhepunkte Südafrikas, wie etwa der Kruger Nationalpark oder die Drakensberge, geht‘s in die Kalahari. „Zeitlose Einsamkeit, endloser blauer Himmel, rote Sanddünen, hoch aufragende Kamelbäume in knochentrockenen Flussbetten – all das ist die südliche Kalahari“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bernd Wasiolka lebt seit mehr als 15 Jahren im südlichen Afrika. In den ersten Jahren arbeitete er an seiner Doktorarbeit für die Universität Potsdam über Reptilien in der südlichen Kalahari und anschließend als Tierökologe in Südafrika. Anschließend ging er für das Leibniz-Institute für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin nach Namibia, um dort an Geparden und Leoparden zu forschen. „In all diesen Jahren war die Tierfotografie ein wichtiger Bestandteil seines Lebens im afrikanischen Busch“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Während dieser Zeit entstand sein erster Bildband „Kalahari Dreaming“. Seit vier Jahren konzentriert sich der gebürtige Bochumers (Jahrgang 1970) auf die Naturfotografie. Für seinen neusten Bildband „Wildes Namibia“ war Wasiolka über 800 Tage in der Natur Namibias unterwegs und legte mehr als 80.000 Kilometer auf Straßen, Schotterpisten, Buschtracks und in sandigen Flussbetten zurück – immer auf der Suche nach spannenden Motiven, traumhaften Lichtstimmungen und aufregenden Tiererlebnissen.

Zunächst geht‘s um 15 Uhr in die Kalahari, die Heimat zahlreicher Wildtiere, vom winzigen Insekt, den immer präsenten Reptilien, einer Vielzahl an Raubvögeln bis hin zu den großen Antilopenherden und den charismatischen Raubtieren. Das „Wilde Namibia“ steht dann ab 18 Uhr im Mittelpunkt – eine Hommage an die einzigartige und atemberaubende Natur, die mit spektakulären Landschaften und außergewöhnlicher Tierwelt aufwartet.

Die Karten für die einzelnen Multivisionsshow kosten zehn Euro im Vorverkauf (Bergischen Buchhandlung, Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta, www.kultur-haus-zach.de) und zwölf Euro an der Abendkasse. Die Kombikarte für beide Vorträge kostet im Vorverkauf 16 und an der Abendkasse 20 Euro. Es gilt die 2G-plus-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen.

So., 20. März, 15 und 18 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)