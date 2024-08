Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Wir bringen die Welt ins Kultur-Haus Zach" präsentiert der Hückeswagener Karl-Heinz Bobring am kommenden Sonntag den Multivisionsvortrag „Island heißkalt". In der Veranstaltungsstätte, die bezeichnenderweise an der Islandstraße liegt – wobei das „Island“ Hückeswagener Platt ist und „Eisland“ bedeutet –, zeigt er faszinierende Einblicke in das Leben der Menschen sowie Impressionen der beeindruckenden Landschaft.