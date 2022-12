Hückeswagener feiern Diamanthochzeit kurz nach Weihnachten Winterhochzeit in Uniform

Kennengelernt hatten sich die Jubilare auf der Hochzeit von Irmgards älterer Schwester und dem Arbeitskollegen von Otto Müller, bei einem weiteren Treffen auf der Remscheider Kirmes funkte es schließlich. Schon bald kündigte sich Nachwuchs an, weshalb die Hückeswagenerin im Alter von 17 Jahren und mit dem Segen ihrer Mutter am 28. Dezember 1962 vor den Standesbeamten und am 11. April 1963 vor Pastor Gerhard Rottlaender in der katholischen Kirche St. Mariä Himmelfahrt trat. „Nach der Hochzeit hat meine Schwiegermutter mir zuerst eine geknallt und mich anschließend in den Arm genommen“, berichtet Otto Müller lachend und fügt gleich hinzu: „Wir hatten ein gutes Verhältnis.“