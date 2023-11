Kultur in Hückeswagen Volles Haus und volle Bühne

Besonders waren dagegen – und dafür gab es auch nach jedem Stück kräftigen Applaus – die Leidenschaft, die Textsicherheit und die Spielfreude der Musiker am Saxophon, Akkordeon, Geige, Gitarre, Klarinette und Klavier. Textsicherheit auch in ganz unterschiedlichen Sprachen, von denen angenommen werden kann, dass sie nicht fließend gesprochen wurden. Umso eindrucksvoller war es dann, dass die Liedtexte so sicher und fließend im Gesang präsentiert wurden. Aber auch rein instrumental überzeugte das Ensemble. Bisweilen zeigte sich das Publikum bei einfachen Refrains zudem sangesfreudig. Was für sich betrachtet ja auch ein Friedenszeichen war, nach dem Motto: „Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder.“