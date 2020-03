Fußball in Hückeswagen : DFB-Trainer fördert Breitensport und übt mit der RSV-Jugend

Hückeswagen Das Angebot des Deutschen Fußball-Bundes gibt es seit elf Jahren und richtet sich speziell an den Fußball im Breitensport.

Was wie ein normales Training einer der beiden Hückeswagener Fußballvereine aussieht, ist in Wirklichkeit eine Trainingseinheit mit einem echten Profi. Davon zeugt auch das DFB-Mobil, das auf der Laufbahn neben dem Rasen steht. Das Angebot des Deutschen Fußball-Bundes gibt es seit elf Jahren und richtet sich speziell an den Fußball im Breitensport. Der Erwachsene, der mit den Jugendlichen trainiert, ist Andreas Röchert. Organisiert hat die Aktion Matthias Happel, einer der beiden Jugendwarte. „Ich war auf einer Trainerlizenz-Schulung, da wurde das Angebot vorgestellt. Es ging ganz einfach – Termin ausmachen, und dann kam auch schon die Zusage“, sagt Happel. Es sei auch nicht das erste Mal, dass das DFB-Mobil in Hückeswagen Station mache, ergänzt der zweite Jugendwart Bastian Knorr. „Vor zwei Jahren etwa war es schon einmal bei uns.“ Röchert, der aus Straelen am Niederrhein kommt, hat früher dort Mannschaften trainiert. Er ist beim DFB-Projekt seit Anfang an dabei. „Unser Ziel ist es, den Breitensport zu unterstützen. So ein Termin hier dauert etwa 90 Minuten, wie ein normales Training auch. Und danach gibt es noch die Möglichkeit zum Austausch mit den Trainern“, sagt Röchert.