Segel-Meisterschaft in Hückeswagen : Kleine Boote, große Meisterschaft

Hückeswagen Knapp 30 Teilnehmer aus fünf Nationen waren auf der Bever-Talsperre am Start.

Knapp 30 Segler aus fünf Nationen campten am Wochenende für die Deutsche Meisterschaft der funkferngesteuerten Modell-Segelboote an der Bever-Talsperre. Trotz schlechtem Wetter war die Freude über das Wiedersehen und der wiederkehrenden Wettkämpfe nach der Corona-Zwangspause riesig.

Mit dicken Regenjacken und Gummistiefel bekleidet stehen die Herren am Ufer, schauen im anhaltenden Regen schweigend aufs Wasser hinaus, wo sich kleinere Segelschiffe teils hart umkämpfte Rennen liefern. In den Händen unter schützenden Plastiküberziehern halten die konzentrierten Männer etwas größere Fernsteuerungen, mit denen sie die Manöver der ein Meter langen Boote auf der Talsperre fahren.

„Viele halten das für eine Spielerei“, sagt Norbert Heinz, „aber das ist echter Sport.“ Das Segeln der kleinen wendigen Boote fordere eine hohe Konzentration, erklärt er. „Man muss viel schneller noch als im großen Segelboot innerhalb weniger Sekunden Entscheidungen treffen. Und eine hohe Konzentration ist am Ende auch eine Frage der Kondition.“ Das Mitglied der Seglervereinigung Wuppertal mit Sitz an der Bever ist Organisator und Rennleiter dieser Deutschen Meisterschaft der IOM (International One Metre), ein internationaler Wettkampf, zu dem diesmal Segler aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich und Frankreich angereist sind. Wer diese Klasse mitfahren will, braucht ein zertifiziertes Boot, das nicht länger als ein Meter lang ist und nicht schwerer als vier Kilo, erklären die Fachleute. In Deutschland gebe es knapp 500 registrierte Boote.