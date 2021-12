Pandemie im Oberbergischen : Weniger Corona-Fälle, aber eine Tote in Hückeswagen

Weniger Corona-Fälle, aber eine Tote in Hückeswagen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hückeswagen und Radevormwald bleibt trotz eines deutlichen Rückgangs zu Beginn der Woche auf einem hohen Niveau. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Hückeswagen/Radevormwald 50 positiv getestete Oberberger werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, davon befinden sich 36 auf Normalstation, sechs auf Intensivstation ohne Beatmung und acht auf Intensivstation mit Beatmung.

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Schloss-Stadt ist am Montag zwar deutlich zurückgegangen – um 26 von 140 auf 114, dafür ist aber auch eine weitere Hückeswagenerin gestorben, die zuvor positiv getestet worden war. Dabei handelt es sich nach Angaben des Kreises um eine 85-Jährige. Auch in Radevormwald sank die Zahl der Infizierten deutlich um 20 von 123 auf 103. Insgesamt wurden dem Kreis bis Dienstagmorgen 55 weitere Fälle bestätigt, derzeit sind 1300 Personen positiv getestet. Vom 23. bis 27. Dezember gab es kreisweit sechs Todesfälle. Seit Beginn der Pandemie sind 320 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren. Die 7-Tage-Inzidenz für den Kreis sank um 3,4 auf 258,7.