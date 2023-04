Dachorganisation des Hückeswagener Sports Der Stadtsportverband ist gerettet

Auch die Hallensituation sei desolat – mit einer Mehrzweckhalle, in der der Brandschutz Probleme mache, und mit der anstehenden Renovierung der Hauptschul-Sporthalle. „Klar ist: Wenn es nicht Hallen in Vereinsbesitz gäbe, wäre der Sport in Hückeswagen so nicht möglich“, betonte Gotter. Noch deutlicher wurde Horst Mettler vom ATV: „Die Situation im Handball brennt! Wir werden mit der zweiten und dritten Mannschaft aufsteigen, wir haben noch sechs Jugendmannschaften, und wir brauchen dringend längere Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle.“ Den Handballern fehlten aber die Einnahmen aus den Heimspielen, da die Tribüne nicht zugänglich sei. „Ich hoffe sehr, dass sich die Situation nach den Sommerferien wieder geändert hat“, sagte Mettler.