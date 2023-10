Konzert im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Der Sound der Südstaaten bei der Blues-Night mit Phil Seeboth

Eng mit diesem Erbe verbunden, ist die Musik von Phil Seeboth in Leidenschaft, Spielfreude und Gefühl von den amerikanischen Vorbildern inspiriert. Hautnah dürfte das bei dem Konzert im Kultur-Haus Zach zu spüren sein. Der Musiker ist in der Schloss-Stadt kein Unbekannter. So war er bereits mehrfach im Kultur-Haus auf der Bühne zu erleben und hat dort stets für einen unterhaltsamen und groovigen Blues-Abend gesorgt. Nun ist er mit seinem aktuellen Programm zurück und wird mit seiner lässigen und groovenden Art sowie mit seiner packenden Stimme die Zuhörer „down south“ in die Südstaaten entführen.