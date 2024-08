Hückeswagener Fußballverein Der SC Heide steht vor einer ungewissen Saison

Die Geschichte des SC Heide ist gerade einmal sieben Jahre alt, hat aber schon das Zeug zum Legendenstatus. Denn hervorgegangen ist der zweite Hückeswagener Fußballverein nach dem RSV 09 aus einem Hobbyklub. Mehrere Freunde hatten beim Besuch von „Rock am Ring“ die Idee, eine Art Thekenmannschaft zu gründen. Und weil einer von ihnen über das Ortseingangsschild der Außenortschaft Heide verfügte, das zudem als Tischplatte – über einen Kasten Bier gelegt – diente, war der Vereinsname schnell beschlossen. Nach einigen Jahren erfolgreichen Kickens auf Hobbyebene wollten die Jungs aber mehr und meldeten den SCH 2017 als Verein an – und in den ersten beiden Jahren gelang der Durchmarsch von der Kreisliga C in die Kreisliga A. Dort spielen die Hückeswagener seither in der Spitzengruppe mit, wurden vor zwei Jahren Dritter und in der angelaufenen Saison Vierter. Doch jetzt steht ein Umbruch an.