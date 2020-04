Hückeswagener Sport in der Corona-Krise : Neues Verkaufshäuschen dank „Geisterwürstchen“ & Co.

Der SC Heide errichtet neben den Kabinen oberhalb des Sportplatzes anstelle seines Verkaufscontainers einen Holzpavillon. Die VArbeiten ruhen inzwischen. Foto: SC Heide

Hückeswagen Der SC Heide versucht auf unkonvenzionelle Art, Spenden für sein Großprojekt zu akquirieren. Die benötigt er für sein neues Verkaufshäuschen am Sportplatz, das den auusgedienten Container ersetzen soll, weil sämtliche Einnahmen weggebrochen sind.

Wer die Kicker des SC Heide kennt, weiß, dass ihnen die Corona-Krise dank Kontaktverbot gewaltig auf die Nerven geht. Können sie doch ihren liebsten Hobbys – Fußballspielen und gemeinsam feiern – derzeit nicht nachgehen. Seit mehreren Wochen schon ruht der Ball, und so können die beiden Mannschaften aus der Kreisliga A und C weder trainieren noch um Punkte spielen. Gerade Letzteres ist ein Problem für den ambitionierten Hückeswagener Klub, der erst vor vier Jahren gegründet worden war und innerhalb von zwei Spielzeiten aus der C- und die A-Liga aufgestiegen ist: ohne Meisterschaftsspiele fehlen die Einnahmen, und ohne Einnahmen gerät das neue Projekt in finanzielle Schieflage. Denn der SC Heide plant, den Verkaufscontainer neben den Kabine oberhalb des Sportplatzes Schnabelsmühle durch ein neues Holzhaus zu ersetzen.

Aktuell gibt’s eine Großbaustelle am Sportplatz: „Der altgediegene Verkaufscontainer hat ausgedient und wird durch ein eigens geplantes und selbst gebautes, neues Vereinsheim ersetzt“, sagt Kevin Zrock, Vorsitzender, Vereinsmitgründerr und Kapitän der zweiten Mannschaft. Zwar stehen die Baumaßnahmen virusbedingt zurzeit still, dennoch soll das Projekt irgendwann einmal fertiggestellt sein. Und für die Finanzierung haben die Hückeswagener Kicker mit den Einnahmen uns ihrem Sommerturnier und dem Altstadtfest geplant, „die unsere beiden größten Einnahmequellen der vergangenen Jahre waren“ und die nun aber von der Stadtverwaltung abgesagt wurden. Und ob die restlichen Heimspiele ausgetragen werden können, steht derzeit in den Sternen.

Die ausbleibende Einnahmen sind für die Fußballer „angesichts laufender Kosten eine Herausforderung sondergleichen“, betont Kevin Zrock, Vorsitzender des SC Heide. „Das ist nie dagewesen. Das ganze Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen“, bedauert er. Die aktuelle Situation erfordere nicht nur ein Umdenken hinsichtlich vorübergehender Umstrukturierungen und entsprechender Einspazungsmaßnahmen, sondern vor allem die Hilfe von außen. Zrock machte unlängst klar, was das Coronavirus auch für den SC Heide bedeutet – nämlich ein großes Loch in der Vereinskasse.

Um die Einnahmeverluste auffangen zu können, hat sich der Verein, der ohnehin für seine unkonvenztionellen Ideen bekannt ist, etwas Besonderes ausgedacht – er beteiligt sich an einer Internetaktion: Er verkauft an seine Fans und Unterstützer über die Seite www.geisterspieltickets.de/sc-heide Eintrittskarten für „Geisterspiele“, virtuelle Würstchen, digitales Bier und Limo sowie allerlei unwirkliche Fanuntensilien. Allerdings gibt’s den Gegenwert nicht tatsächich in die Hand, vielmehr ist der „Geisterkauf“ eine witzige Spende an den Klub. 80 Pronzent des Erlöses geht an den SC Heide, die restlichen 20 Prozent sind zur Deckung der Kosten der Plattform-Betreiber. Wenn deren Ausgaben gedeckt sind, gehen die Spenden an die Aktion #wekickcorona der Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich von Bayern München, die damit karitative Einrichtungen unterstützen.

Kevin Zrock und seine Fußballfreunde hoffen, dass möglichste viele Stadionwürste, „Mokkas Trikots“, „Konsens Aufstiegsshirts“ und sogar reichlich vom mexikanischen Bier Corona Extra geordert werden – aber vor allem, dass sie bald gemeinsam mit ihren Fans wieder auf dem Platz und den Zuschauerrängen stehen können.

(büba)