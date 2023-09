Hückeswagener Umweltausschuss Der Plan fürs Klimaschutzkonzept steht

Die Workshops richteten sich nicht an die Öffentlichkeit, sondern an die jeweilig zuständigen Personen aus der Verwaltung sowie externe Beteiligte und Experten zum Thema. „Dabei erwarten wir einen großen Output bei vergleichsweise geringem Aufwand“, sagte Burmester. „Es gibt zunächst kleine Impulsvorträge durch Mitarbeitende der Essener Firma Gertec, anschließend sollen in moderierter Diskussion Maßnahmenideen und Lösungsansätze für die jeweiligen Handlungsfelder gefunden werden.“