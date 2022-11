Kulturelle Veranstaltungen in Hückeswagen : Offener Adventskalender kehrt zurück

Nach zwei Jahren Pause ist der Offene Adventskalender wieder gefüllt. Foto: Hannoschöck

Hückeswagen Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause gibt es im Advent wieder die Veranstaltungsreihe mit 22 kulturellen Programmpunkte der unterschiedlichen Art. Das Angebot geht von Konzert über Lesung bis hin zum Naturschutz.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Zweimal hatte der Offene Adventskalender ausfallen müssen, nachdem er zuvor fünfmal erfolgreich stattgefunden hat. Die Idee hat Organisatorin Irmgard Hannoschöck erstmals 2015 umgesetzt. Für 2020 war die Veranstaltungsreihe im Advent eigentlich schon festgezurrt gewesen, musste dann aber aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns im November doch noch abgesagt worden. Im Vorjahr hatte Irmgard Hannoschöck dann gar nicht erst groß geplant, war doch die Lage weiterhin zu unsicher. „Ich freue mich aber sehr, dass es jetzt endlich weitergeht“, versichert die Mitarbeiterin der Fachstelle Sucht der Diakonie von der Marktstraße, die den Offenen Adventskalender von Anfang an mitveranstaltet.

„Er ist eine feste Institution geworden. Ich bin von vielen Seiten darauf angesprochen worden, ob es in diesem Jahr weitergehen wird“, sagt sie. Demzufolge sei es auch gar nicht so schwer gewesen, die Programmpunkte zu besetzen. „Ich hatte zu Beginn damit gerechnet, dass es eher ein kleines Programm werden würde, aber da habe ich mich geirrt“, betont Irmgard Hannoschöck. In den meisten Fällen habe ein kurzes Telefonat gereicht, um den Termin klarzumachen. „Hückeswagen ist eben eine Kleinstadt mit viel Gemeinschaftssinn und kreativen Köpfen“, lobt die Organisatorin.

Info Informationen in Kürze online und auf Flyern Programm In Kürze soll das komplette Programm auf der Internetseite der Stadt Hückeswagen zu finden sein, www.hueckeswagen.de. Außerdem liegt es im Stadtgebiet auch in Papierform aus. Anmeldung Für drei Termine müssen sich Zuschauer vorher anmelden: zum Weihnachtskarten-Basteln am Dienstag, 6. Dezember, unter Tel. 0151 46410138, zum Ballon-Abend am Freitag, 9. Dezember, unter Tel. 02192 933534, und zu „180 Minuten Pilgern“ am Sonntag, 11. Dezember, unter Tel. 0152 31962605.

Den Auftakt markiert eine Adventsausstellung in Vosshagen des Hückeswagener Künstlers Bernhard Guski am Sonntag, 27. November, dem ersten Adventssonntag, von 11 bis 18 Uhr. Die Musikschule lädt für Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr, zu einem „Moonlight-Instrumentenschnuppern“ mit anschließendem Lehrer-Konzert und Feuerzangenbowle ein. Das dürfte ein Höhepunkt für alle sein, die schon einmal mit dem Gedanken gespielt haben, ein Instrument zu erlernen.

Neben vielen „Wiedergängern“, die schon seit einigen Jahren dabei sind – etwa Bürgermeister Dietmar Persian, der am Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr, zur Musik der Folk-Band „No. 4 Mill Street“-Band im Heimatmuseum liest –, gibt es auch einige Neuzugänge. „Die Grünen-Partei in Hückeswagen wird für Freitag, 23. Dezember, von 16 bis 18 Uhr, eine Winter-Wanderung zu besonderen Bäumen im Stadtgebiet anbieten. Ich finde diese Naturschutz-Idee sehr gut“, sagt Irmgard Hannoschöck. Ebenfalls neu dabei sind die beiden Autoren Andreas Wöhl und Anne Schmitz. Die beiden lesen am Samstag, 10. Dezember, 17 Uhr, in der Stadtbibliothek an der Friedrichstraße aus ihrem gemeinsamen Buch „Unheimlich weihnachtlich! Böse Geschichten aus dem Bergischen Land“. An diesem Beispiel könne man auch wunderbar den tieferen Sinn des Offenen Adventskalenders erkennen, sagt Irmgard Hannoschöck. „Die zwei Autoren haben sich durch die Schreibwettbewerbe kennengelernt, die ich seit einigen Jahren veranstalte. Ich freue mich sehr, dass ich damit Menschen zueinander gebracht habe, die dann zusammen etwas Neues veranstalten“, sagt sie.

Es gibt einen Termin, auf den sie sich besonders freut – am Freitag, 9. Dezember, von 20 bis 22 Uhr, können die Teilnehmer zusammen mit Ballonmeister Frank Jeschke einen Weihnachtsengel aus Ballons basteln. Dazu gibt es Weihnachtsbier, Musik und Feuerzangenbowle. „Das wird sicherlich ein toller Abend – ich habe weder Weihnachtsengel aus Ballons gebastelt, noch Feuerzangenbowle probiert. Aber ich muss mich wohl schon bald anmelden, damit ich noch teilnehmen kann“, sagt Irmgard Hannoschöck schmunzelnd.