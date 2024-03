Der Kreuzweg von St. Katharina Wiehagen in Hückeswagen Der Weg zum Kreuz als österliches Ziel

Wer St. Katharina kennt, der weiß, dass die Kirche alles andere als einen gewöhnlichen Grundriss hat. Viele Kirchen sind in Kreuzform angelegt mit einem großen Langschiff und zwei Seitenschiffen nach links und rechts. Anders dagegen die Architektur der Filialkirche, die an ein Labyrinth oder Schneckenhaus erinnert. Und so hat Helmut Moos auch den Kreuzweg angelegt: als Rundweg in einem Bogen. Normalerweise führt der Kreuzweg an den Kirchenwänden entlang, also in einer langen Geraden. Die 14 Stationen in St. Katharina folgen indes einem Rundweg, dem Inneren eines Schneckenhauses gleich. Er geht über Wände, ist in Fenster integriert und nimmt auch das große Altarkreuz mit in den Kreuzweg auf.