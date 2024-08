Großer Energie und Umwelttag in Hückeswagen Der Klimawandel und seine massiven Folgen

Beim ersten Energietag in Hückeswagen im Jahr 2021 dominierten wegen der Corona-Pandemie noch die Masken das Bild auf dem Parkplatz an der Alte Ladestraße – hier mit (v.l.) Susanne Roll von Zebio im Gespräch mit Peter, Marie und Sandra Wohlbaum sowie Dirk Bächer. Unter der Marke Bergisch Massiv boten lokale Unternehmen Laubholzprodukte aus den Bereichen Holzbau, Möbel, Brennstoff und Dekoration an.

Foto: Jürgen Moll