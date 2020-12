Schule in Hückeswagen : „Der Kinderfresser“ zu Gast an der Löwen-Grundschule

„Der Kinderfresser“ zu Gast an der Löwen-Grundschule

Schule in Hückeswagen

Abwechslung für einige Viertklässler: Sie nahmen am Mitmachhörspiel „Der Kinderfresser“ teil. Foto: Löwen-Grundschule

Hückeswagen Digital und garantiert ohne Ansteckungsgefahr: Die Grundschüler an der Kölner Straße hatten ungewöhnlichen Besuch. Die Schule hatte die Teilnahme an einem Mitmachhörspiel gewonnen.

Ungewöhnlicher Besuch in der Löwen-Grundschule für die vierten Klassen: Im Rahmen einer Verlosung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda Bank West hatte die Löwen-Grundschule eine Teilnahme am Mitmachhörspiel „Der Kinderfresser kommt – keine Angst vor Monstern unterm Bett“ gewonnen. Schulleiterin Claudia Sträter war begeistert: „Ich freue mich sehr, dass wir gewonnen haben und in den Genuss dieser tollen Aufführung kommen. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen ist das außerschulische und kulturelle Angebot für alle Kinder sehr eingeschränkt. Sie können etwas Aufmunterung dringend gebrauchen und daher freut es mich besonders, dass die Aktion digital umgesetzt wird.“ Ihr Dank gilt dem Förderverein, der den Eigenanteil von fünf Euro pro Kind übernommen hatte.