Bürgermonitor in Hückeswagen Der Hausarzt ist krank – und was dann?

Zwischen der statistischen Wirklichkeit und der subjektiven Wahrnehmung liegen mitunter Welten. So ist das seit Jahren auch bei der Ärzteversorgung in Hückeswagen: Während viele Patienten darüber klagen, dass es zu wenige Mediziner in der Schloss-Stadt gibt, zeichnet die Kassenärztliche Vereinigung dank ihrer Berechnungen jedes Mal ein positives Bild und kommt zu dem Schluss, dass die Hückeswagener ärztlich gut versorgt sind. Nicht berücksichtigt wird dabei jedoch, dass einige Hückeswagener Ärzte in wenigen Jahren in den Ruhestand gehen werden.