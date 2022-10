Der schönste Park in der Schloss-Stadt ist der Friedhof Am Kamp. So mancher Besucher macht einen Rundgang nicht wegen eines Verstorbenen, sondern weil er auf dem „Kämpchen“, wie der Friedhof liebevoll genannt wird, zur Ruhe kommen kann. Jetzt im Herbst ist der Friedhof dank des leuchtend-bunten Herbstlaubs noch faszinierender. Ein Rundgang.

Hier zu sehen: Eingang und Eingangstor neben der ehemaligen Katholischen ­Grundschule.