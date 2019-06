Hückeswagener Wirtschaft : Fokus von Pflitsch liegt auf Wachstum

Die Kabelverschraubung „blueglobe“ findet Anwendung in der Lebensmittel- und der Pharmaindustrie, um die Bildung von Keimen zu verhindern. Foto: Firma Pflitsch

Hückeswagen Das Hückeswagener Unternehmen feiert sein 100-jähriges Bestehen am Montag, 1. Juli, mit einem Festakt.

Was in den Geburtswehen der Weimarer Republik – nur wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs – in der Marienheider Ortschaft Linge als Drei-Mann-Betrieb begann, ist längst ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen geworden. Fast 300 Männer und Frauen beschäftigt Pflitsch aktuell und ist damit zum zweitgrößten Arbeitgeber in Hückeswagen nach Klingelnberg aufgestiegen. Tendenz: weiter wachsend. Ist es doch das Ziel der von der Geschäftsführung ausgegebenen „Strategie 2025“, in sechs Jahren 400 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Die Weichen dafür sind gestellt: Nachdem das Erweiterungspotenzial auf dem angestammten Betriebsgelände zwischen Wupper-Vorsperre, Mühlenweg und Rader Straße weitestgehend ausgeschöpft ist, hatte Pflitsch im vorigen Jahr das ehemalige Firmengelände samt der Gebäude von Magna Powertrain im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg erworben. Nach der 100-Jahr-Feier am Montag wird der Umzug beginnen und die Produktion der Kabelkanäle nach West 2 ausgelagert.

Die Geschichte der Firma Pflitsch ist auch eine Mischung von Pioniergeist und Zufällen. Exemplarisch dafür stehen die Kabelkanäle. Ab Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre wurden in der Automobilindustrie verstärkt Roboter eingesetzt. Mit der Folge, dass für sie viele Kabel und Leitungen benötigt werden, die über eine lange Strecke geschützt werden müssen. Bislang wurden die dafür notwendigen Kanäle aus England importiert, und die heimische Industrie hoffte auf Vertriebspartner. Der damalige Geschäftsführer Harald Pflitsch startete 1980 mit dem Import von Kabelkanälen eines englischen Herstellers – der Importeur für England hatte fortan keine Leerfahrten mehr. Später produzierte Pflitsch sie selbst, und die Kölner Ford-Werke gehörten zu den ersten, die sie in Hückeswagen kauften. Die Kabelkanäle sind längst zum zweiten Standbein geworden. Laut Prokurist Carsten Wohlrath macht ihr Anteil am Pflitsch-Umsatz 40 Prozent aus, die Kabelverschraubungen – das Kerngeschäft des Unternehmens – 60 Prozent.

Der Augenmerk ist klar auf Wachstum ausgerichtet. „Wir wollen stärker wachsen als die Branche“, stellt der Prokurist klar. Und das vor allem als Technologieführer. Die Spezialität bei Pflitsch ist, dass das Unternehmen Lösungen anbietet, die exakt auf die Kundenwünsche abgestimmt sind. Werden sie doch zusammen mit ihnen entwickelt.

Zudem tummelt sich das Hückeswagener Traditionsunternehmen immer wieder auf neuen Märkten. So wurde etwa die Kabelverschraubung „blueglobe“ für die Pharma- und die Lebensmittelindustrie entwickelt. Da dort keimfrei produziert werden muss, wurde die Kabelverschraubung entsprechend konstruiert. Kunden sind etwa Firmen, die Maschinen für die Zerteilung und Portionierung von Wurst oder Brot für Supermarkt-Verpackungen herstellen. Mit dabei sein will Pflitsch auch beim Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration 5G, für die die Bundesnetzagentur kürzlich die Frequenzen versteigert hatte. Wenn die dafür notwendigen Funkmasten installiert bzw. ausgebaut werden, sollen auch Kabelverschraubungen von Pflitsch zum Einsatz kommen.