„(D)Ein Euro für Hückeswagen“ Der Ein-Euro-Verein sucht die Öffentlichkeit

Das soll geändert werden. Etwa mit Terminen wie einem Offenen Ideenabend, der nun am Dienstagabend im Hotel Kniep im Anschluss an die Beiratssitzung seine Premiere hatte. Der Andrang war noch überschaubar – 13 Interessierte inklusive des Beirats waren gekommen. Aber es geht auch darum, diese Art der Kommunikation und des Austauschs bekannter zu machen. „Es geht vielleicht auch einmal darum, herauszufinden, wie wir arbeiten“, sagt Yong-Hun Kim. Sozusagen, den Weg von der ersten Idee bis hin zur Realisierung kennenzulernen. „Sehr viel läuft über die passive Mitgliedschaft nach dem Motto: Hier ist mein Beitrag, macht mal!“, sagte der Vorsitzende. Dabei sind in der Umsetzung viele Einzelschritte zu beachten, etwa das Einholen von Angeboten, die Gespräche mit der Stadt oder anderen Beteiligten oder auch eine intensive Projektbetreuung.