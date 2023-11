Räumen und streuen in Hückeswagen Der Bauhof ist für den Winter gerüstet

Die Salzvorräte Die Maschinen für den Winterdienst sind bereits in und vor der Halle des gemeinsamen Bauhofs an der Egener Straße in der Nachbarstadt aufgebaut, ausprobiert, kontrolliert und bei Bedarf repariert worden. Die große Salzhalle mit einer Kapazität von 900 Tonnen ist voll, wobei 550 noch aus der Vorsaison übrig geblieben waren. Verena Schrader hat aber neues Material bestellt, wobei sie auch in diesem Jahr erneut Preissteigerungen beim Salz von zehn bis zwölf Prozent in Kauf nehmen muss. Die höheren Kosten für Sprit, die Fracht, das Personal und die Maut machen sich da bemerkbar, betont Andreas Wohlert, der Verantwortliche für den Gartenbau in der Schloss-Stadt. Das Salz bezieht der Bauhof von einem niederländischen Unternehmen, das auch in Deutschland einen Sitz hat.