Sport in Hückeswagen : ATV will Mitglieder zurückgewinnen

ATV will Mitglieder zurückgewinnen

Sport in Hückeswagen

Wermelskirchen Ganz spurlos ist die Corona-Pandemie auch nicht am ATV vorbeigegangen. Ab Januar startet im Verein die neue Sportabteilung „TrailRider“ für Mountainbiker.

Ein Aufatmen zog sich durch die Sportvereine, als Vereins- und vor allem Hallensport nach dem Corona-Lockdown wieder möglich war. Auch beim ATV ist der Sportbetrieb wieder angelaufen. Am Freitagabend trafen sich die Mitglieder nach langer Abstinenz zur Jahreshauptversammlung in der großen Sporthalle auf dem Fürstenberg. Ganz spurlos ist die Pandemie nicht an dem Verein vorbeigegangen. „Wir haben aktuell 638 Mitglieder, das sind etwa 60 weniger als bei der letzten Versammlung vor zweieinhalb Jahren“, sagte der Vorsitzende, Jörg von Polheim. Davon betroffen seien vor allem die Kindergruppen, die ganz neu aufgebaut werden müssten und für die der ATV neue Übungsleiter sucht.