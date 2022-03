Vereinsleben in Hückeswagen : Dennis Esken soll Vorsitzender des TV Winterhagen werden

Dennis Esken (36) stellte sich den Vereinsmitgliedern vor. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Bei der Jahreshauptversammlung des TVW wurde ein neuer erster Vorsitzender vorgestellt. Die offiziellen Vorstandswahlen sind erst im kommenden Jahr.

Die Position des ersten Vorsitzenden im TV Winterhagen ist seit dem Amtsende von Heike Mühlinghaus 2018 vakant. Seitdem wird der Sportverein von Jürgen Hausmann als zweiter Vorsitzender und dem Vorstand geleitet. Das könnte sich bald ändern. Bei der Jahreshauptversammlung am Freitagabend in der vereinseigenen Sporthalle wurde Dennis Esken kommissarisch und einstimmig als neuer erster Vorsitzender des Vereins gewählt. Die offiziellen Wahlen finden erst im kommenden Jahr statt. „Durch die kommissarische Wahl darf er schon jetzt an den Vorstandssitzungen teilnehmen und einen Einblick erhalten“, sagte Hausmann. Dennis Eske ist 36 Jahre alt, gelernter Koch und noch nicht lange Mitglied des Vereins. „Ich wurde aber sehr herzlich aufgenommen“, betonte der Hückeswagener.

Der TVW legt den Fokus derzeit auf den Nachwuchs. Zwar gebe es mit 550 Mitgliedern nur drei weniger als Ende 2020, dennoch fehle es dem Verein an Neuzugängen und Jugendlichen. „Wir wollen dieses Jahr die Sicht auf den Kindersport richten und darin investieren“, kündigte Personalleiter Dennis Decker an. Den jungen Erwachsenen des Vereins stehe es frei, einen Stand auf dem Hückswagener Altstadtfest zu betreiben, sollte es stattfinden. „Der Wagen ist noch da, aber der Vorstand hat entschieden, keine Teilnahme am Altstadtfest mehr zu organisieren“, erklärte Jürgen Hausmann. Zu schwierig sei in den vergangenen Jahren die Standbesetzung, zu gering der Gewinn gewesen.

Bedarf hat der TVW auch an neuen Übungsleitern und Helfern, nachdem der Verein vier Übungsleiter verloren hat. „Am liebsten wären uns Mütter, die morgens Zeit haben, da die Halle vormittags leer steht“, sagte der Personalleiter. Aufgelöst hat sich die Hip-Hop-Gruppe, zu wenig Resonanz hatte das angebotene Street-Hockey. Die Wettkampf-Sportarten haben extrem unter der Corona-Pandemie gelitten, so wie die Prellball-Abteilung. „Wir hoffen, dass im Mai/Juni die geplanten Deutschen Meisterschaften wieder stattfinden dürfen“, sagte Trainerin Susanne Köthe. Da die Zahl der Prellballmannschaften bundesweit rückläufig ist, würden die Qualifizierungsrunden für die DM in diesem Jahr wegfallen.

Jürgen Hausmann kündigte zudem eine dreiwöchige Schließung der Halle in den Sommerferien an. Grund sind die anstehenden Sanierungen, für die der Verein Geld aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ erhalten hat. Dazu zählen die Dämmung und Verkleidung der Gebäuderückwand, neue Fenster, die energetische Sanierung des Fußbodens im Dachboden und eine Erneuerung der Hallenbeleuchtung mit LED-Lampen.