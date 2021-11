Immer weniger Hückeswagener fahren mit : Bürgerbus zwei Wochen kostenfrei testen

In der Corona-Zeit ist die Nutzung des Bürgerbusses drastisch zurückgegangen. Diesem Trend will der Verein nun gegensteuern. Foto: Stephan Büllesbach Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen In der Corona-Zeit nutzen den Bürgerbus etwa 50 Prozent weniger Fahrgäste. Der Verein will nun gegensteuern: Um die Hückeswagener von dem Angebot zu überzeugen, haben sie vom 22. November bis 4. Dezember freie Fahrt.

Es ist eine auf den ersten Blick wirklich kuriose Situation. Ist es doch in den meisten Vereinen so, dass eher die ehrenamtlichen Helfer in der Unterzahl sind, so dass die Vereinsarbeit nur schwierig oder im schlimmsten Fall gar nicht mehr gestemmt werden kann. Während auf der anderen Seite jede Menge Vereinsmitglieder vorhanden sind, die die Angebote nutzen möchten. „Bei uns ist es gerade andersrum“, sagt Winfried Boldt, Vorsitzender des Bürgerbusvereins. Der eine oder andere Passant dürfte die Plakate hängen haben sehen, auf denen der Verein nach neuen Fahrern gesucht hatte. „Die Suche war schon erfolgreich, wir haben tatsächlich vier neue – und jüngere! – Fahrer gefunden“, berichtet Boldt. Wobei jung relativ zu sehen sei, ergänzt der 71-Jährige schmunzelnd. „Unser Jüngster ist auch schon 57 Jahre alt. Aber wir haben auf jeden Fall mit 24 Fahrern einen großen und gut bestückten Pool, so dass wir uns darüber keine Sorgen machen müssen.“

Was allerdings Sorgen bereite – oder zumindest bedenkenswert sei –, sei der Rückgang der Fahrgäste, die das innerörtliche Angebot nutzen. „Das betrifft auch nicht nur uns. Das ist ein Problem, mit dem auch die Bürgerbusvereine in Wermelskirchen, Remscheid und sogar in Wuppertal zu kämpfen haben“, versichert Boldt. Während der Verein in Wermelskirchen wohl sogar schon rote Zahlen schreiben müsse, könne der Hückeswagener auch trotz eines Rückgangs um 50 Prozent im vergangenen Jahr noch wirtschaftlich arbeiten. „Wobei wir sowieso keinen Gewinn machen müssen, aber kostendeckend sollte das Ganze schon sein“, betont der Vorsitzende.

Info Der Bus tourt seit 2020 durch die Schloss-Stadt Verein Der Bürgerbusverein ist aus einer Arbeitsgruppe des Stadtmarketing entstanden und wurde im September 2009 gegründet. Angebot Seit Juli 2010 fährt auch in der Schloss-Stadt ein Bürgerbus. Auf dem Schlossplatz wurde der Bus am 1. Juli 2010 um 17 Uhr auf seine erste Fahrt geschickt. Internet www.bürgerbus-hückeswagen.de

Abgesehen davon könne sich das auch schnell ändern. „Und dann kann es letztlich sein, dass der Bürgerbus in Hückeswagen zur Disposition gestellt werden muss“, warnt Boldt. Zumal sich die Situation auch in diesem Jahr nicht groß anders darstelle. Vor Corona seien zirka 6000 Fahrgäste pro Jahr befördert worden, derzeit sind’s etwa 3000. Im Vorstand habe man sich in den vergangenen Sitzungen dazu Gedanken gemacht.

„Natürlich ist Corona ein Problem und ein Hinderungsgrund für viele, die sich einfach Sorgen wegen einer möglichen Infektion machen“, zeigt Boldt Verständnis. Man habe aber immer darauf hingewiesen, dass das Fahren mit dem Bürgerbus sehr sicher sei. „Wir haben alle nötigen und möglichen Hygienemaßnahmen getroffen“, versichert Fahrer Rolf Geese. Dennoch seien offensichtlich viele der vor allem älteren Fahrgäste sehr vorsichtig.

„Ein anderer Grund ist, dass auch einige Fahrgäste verstorben sind – aber es kommt niemand nach, was eben seltsam ist“, sagt Boldt. Die Situation sei nicht durchgängig schlimm, aber es seien durchaus Tage dabei, an denen der Bürgerbus nur sechs Personen befördere. „Wenn man ständig Leerfahrten machen muss, ist das für die Fahrer natürlich auch nicht gerade befriedigend.“

Aus diesem Grunde hat sich der Vorstand des Bürgerbusvereins dazu entschieden, den Hückeswagenern dieses ÖPNV-Angebot mit zwei kostenfreien Schnupperwochen näherzubringen. „In der Zeit vom 22. November bis einschließlich 4. Dezember kostet die Fahrt im Bürgerbus nichts“, sagt Boldt. Der Verein wolle mit der Aktion gezielt auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen. „Es gibt doch genug junge Eltern mit kleinen Kindern, die vielleicht einmal mit dem Bürgerbus statt mit dem Auto in die Stadt fahren wollen“, sagt der Vorsitzende. „Wir haben sogar Kindersitze im Bus – und Kinder unter sieben Jahren fahren grundsätzlich kostenfrei.“

Der Bürgerbus sei eine bequeme, kostengünstige und nicht zuletzt auch umweltfreundliche Alternative zum eigenen Auto. Daher regt der Vorsitzende an: „Einfach mal ausprobieren!“