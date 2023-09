Außergewöhnicher Austausch in Hückeswagener Talsperre Jetzt geht’s dem Bever-Ventil ans Metall

Der blaue sogenannte Blindflansch vom alten Ventil wird künftig als zusätzliche Absicherung dienen, damit das Talsperrenwasser nicht in die Schieberkammer gelangt. Die Montage des neuen Ventils wird gegen Ende September starten und gut dreieinhalb Wochen in Anspruch nehmen. Dafür muss auch das große, schwere T-Stück, das jetzt an Ketten aufgehängt in der Kammer schwebt, erneuert werden. Erst wenn die Arbeiter bis zur Kammerwand vorgestoßen sind und die Öffnung zum dahinterliegenden Stollen freigelegt haben, können sie entscheiden, was dadurch passt. Entsprechend müssen die Teile des alten Ventils zerkleinert werden, erläutert Brüggendieck.