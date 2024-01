Hückeswagen demonstriert gegen Rechtsextremismus Ein bärenstarkes Zeichen für die Demokratie

Was ihr in den vergangenen Tagen Mut gemacht habe, sei, dass 1,5 Millionen Menschen auf die Straßen gegangen seien, um gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze und für Demokratie und Vielfalt zu demonstrieren. „Das ist in unser aller Verantwortung“, betont Mehrnaz Hejabizadehha. Schließlich nutzt sie die Gelegenheit, um insbesondere an die jungen Menschen in Hückeswagen zu appellieren: „Fangt an, immer und überall die Demokratie zu verteidigen. Fangt an, Euch für eine tolerante Gesellschaft zu engagieren. Steht auf der Seite der Demokratie und werdet aktiv!“ Dann gehen ihre letzten Worte im Jubel der Menschenmasse unter: „Denn junge Menschen von heute werden die Wegweiser von morgen sein.“