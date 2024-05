Vor AfD-Wahlveranstaltung in Hückeswagen Deutlicher Protest gegen Rechtspopulisten

Nach den Enthüllungen des Correctiv-Recherchekollektivs im Januar zu dem Geheimtreffen von Rechtsextremisten und -populisten in Potsdam hatte es im Januar eine spontane Demonstration gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz in Hückeswagen gegeben, zu dem mehr als 1000 Menschen gekommen waren. Dazu aufgerufen hatte die Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“; in ganz Deutschland waren Millionen auf die Straße gegangen. Am frühen Freitagabend stand die Bürgergruppierung wieder bereit und wurde von weiteren Hückeswagenern in ihrem Protest unterstützt: Am Bergischen Kreisel fanden sich ab 17 Uhr etwa 150 Bürger zu einer Demonstration gegen die AfD ein.