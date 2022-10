Bürgermonitor für Hückeswagen : Defekte Spielgeräte auf Spielplatz Goethestraße

Hückeswagen Seit drei Jahren präsentiert sich der Spielplatz zwischen Goethe- und Fürstenbergstraße als attraktive Spielfläche für Kinder. Entsprechend stark genutzt wird er.

Der moderne Inklusionsspielplatz war das Geschenk der Firma Pflitsch anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens an die Stadt und vor allem an die jungen Hückeswagenern. Nun aber waren zwei Spielgeräte mit Bauzäunen umgeben – und ein Leser stellte am Bürgermonitor unserer Redaktion die Frage, warum das sein muss. Die Antwort: Die Spielgeräte sind beziehungsweise waren defekt.