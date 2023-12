Kultur in Hückeswagen Vorweihnachtliches auf der Panflöte

Nun war er also solo hier, der Begeisterung tat das keinen Abbruch, die Lieder kamen bei den rund 50 Besuchern, die teilweise sogar aus Niedersachsen zum Konzert in die Schloss-Stadt gekommen waren, gut an. Das zeigte sich etwa bei begeisterten Bravo-Rufen nach „Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht“, das David Döring seinem vor zwei Jahren an Krebs verstorbenen Onkel widmete. „Er war Chorleiter und das war sein Lieblingslied, das wir auf Konzerten sehr oft gesungen haben“, sagte er. Das war dann sicherlich ein von der Stimmung her eher melancholisches Lied, dessen Melodie aber offensichtlich auf große Gegenliebe im Publikum traf. In eine ganz ähnliche Kerbe schlug „Oh Holy Night“, das wohl vor allem in der Version der Soul-Diva Whitney Houston bekannt war.