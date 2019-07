Kirmes in Hückeswagen : Dauereinsatz bei Schweiß treibender Hitze

Die Platzmeister der Hückeswagener Kirmes, Alexander Schölzel (l., 34) und Karl-Heinz Kraus (62), haben in diesen Tagen jede Menge zu tun, damit es heute, Freitag, losgehen kann. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Karl-Heinz Kraus und Alexander Schölzel sorgen als Platzmeister dafür, dass die Hückeswagener Schützenkirmes für das Wochenende sicher und rechtzeitig fertig wird. Ein anstrengender Job, der manchmal aber auch frustriert.

Es steckt viel Arbeit hinter einer für die Besucher launigen und abwechslungsreichen Kirmes. Der Platzmeister ist dafür verantwortlich, dass jedes Fahrgeschäft und jede Bude dort steht, wo es bzw. sie hingehört, und dass die Abstimmungen zwischen Ordnungsamt und Veranstalter funktionieren. Nicht zuletzt liegt es also in seiner Hand, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Ende des Aufbaus grünes Licht geben und die Kirmes wie geplant stattfinden kann. Beim Hückeswagener Schützenverein kümmern sich Karl-Heinz Kraus als Platzmeister und sein Stellvertreter Alexander Schölzel darum. Jetzt gerade sind die beiden im Dauereinsatz – bei der Hitze nicht gerade ein Traumjob. Denn nicht nur jeder Handgriff ist dann Schweiß treibend, auch die Nerven liegen weiter an der Oberfläche und sind somit schneller gereizt.

Es sind Kleinigkeiten, die die Platzmeister auf Trab halten, denn eigentlich läuft der Aufbau wie in all den Jahren zuvor auch. „Wir sind Ansprechpartner für alle. Wenn es Probleme gibt, wendet man sich an uns“, sagt Kraus. Aktuell müssen sich die beiden mit fehlenden Gummimatten unter den Stützen eines Fahrgeschäfts beschäftigen. „Es ist irgendwie alles komplizierter in diesem Jahr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt“, sagt Schölzel.

Info Montag kommen Familien auf ihre Kosten Konzert Samstagabend gibt es ab 20 Uhr Party-Stimmung mit den „Stoapfälzer Spitzbuam“ im Festzelt, in der Pause gegen 22.30 Uhr startet das Höhenfeuerwerk. Schausteller Es gibt 15 Schausteller, neben den großen Fahrgeschäften „Breakdancer“ und „Musikexpress“ stehen auf Etapler Platz, Bahnhofsplatz und Festplatz zahlreiche Buden zum Spielen und Gewinnen, dazu Essens- und Getränkestände. Öffnungszeiten Freitag, 16 Uhr bis Mitternacht; Samstag, 14 Uhr bis Mitternacht; Sonntag, 12 bis 23 Uhr; Montag 14 bis 22 Uhr (Familientag mit vergünstigten Fahrpreisen).

Er macht seinen Job zum letzten Mal, nach acht Jahren als stellvertretender Platzmeister ist nach dieser Kirmes für ihn Schluss. „Es ist ein anstrengender und auch oft undankbarer Posten“, sagt der 34-Jährige. Ihn störe vor allem, dass die Bevölkerung nur sehe, dass es in der Zeit der Kirmes keine Parkplätze vor den Supermärkten gebe – und nicht die Arbeit hinter der Kirmes. „Aber wir haben in Hückeswagen eben keinen anderen Platz. Es ist frustrierend, wenn man immer deswegen verärgert angesprochen wird“, sagt Schölzel.

Am Montag sei die stressige Aufbauphase losgegangen, berichtet Kraus. „Da sind wir zum Bauhof gefahren und haben die Schilder abgeholt, mit denen das Kirmesgelände abgesperrt wird. Die ersten Schausteller sind am Mittwochmorgen gekommen.“ Gegen Mittag seien dann plötzlich alle auf einmal eingetrudelt. „Das ist meistens der Fall. Und wenn dann die großen Fahrgeschäfte auf den Hängern angeliefert werden, wird es noch ziemlich eng obendrein“, erläutert Schölzel.

Zudem mussten sich die Platzmeister in diesem Jahr noch um Ersatz für den Autoscooter kümmern, der erstmals nicht auf dem Etapler Platz stehen wird. „Da hat es wohl Terminüberschneidungen gegeben, das tut mir für die Jugend schon leid“, bedauert der Platzmeister. Mit dem „Musikexpress“ habe man aber kurzfristig einen hoffentlich ähnlich beliebten Ersatz gefunden.

Natürlich steckt die meiste Arbeit hinter den großen Fahrgeschäften – und dem Festzelt. „Für den ‚Breakdancer‘, der vor dem Bürgerbüro stehen wird, brauchen die fünf Männer einen ganzen Tag zum Aufbau. Sie fangen früh am Morgen an, denn dann ist es noch relativ kühl“, sagt Kraus. Für das Festzelt sind gar zwölf Arbeiter einen Tag lang im Einsatz. „Ab 15 Uhr am Nachmittag ist es vorbei, dann ist es zu heiß“, hat Schölzel festgestellt. Er freut sich genau wie sein Kollege Kraus auf Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr. Dann dürfte auch der meiste Ärger vergessen sein. „Wenn gegen Mittag alle Fahrgeschäfte und Aufbauten abgenommen sind, schmeckt am Nachmittag nach der Kirmeseröffnung das erste Bier besonders gut“, versichert der 34-Jährige und lacht.