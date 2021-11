Hängepartie für Hückeswagener Impfstelle : Das Warten auf weitere Impftermine geht weiter

Die beiden Eingänge zur Impfstelle unterhalb des Bürgerbüros sind ausgewiesen - hier der Zugang vom Bahnhofsplatz. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Viele warten darauf, dass der Kreis auch in den kommenden Tagen für Impfmöglichkeiten in der stationären Impfstelle in der Glashalle am Bahnhofsplatz sorgt. Die Entscheidung dazu fällt aber erst am Donnerstagmorgen – und selbst das ist nicht sicher.

Die Kreisverwaltung wird derzeit geradezu „bombadiert“ von Interessenten, die gegen das Coronavirus geimpft werden wollen. Das teilte ihr Sprecher Philipp Ising auf Anfrage mit. Für die Impfstelle in Gummersbach sei am Dienstagmorgen ein weiterer Tag freigegeben worden, und die etwa 200 Termine seien in 15 Sekunden (!) ausgebucht gewesen. Für die Impfstelle in Hückeswagen gab es am Dienstagabend über den heutigen Mittwoch hinaus noch keine weiteren Termine. Ising geht aber davon aus, dass im Laufe des Tages weitere freigeschaltet werden könnten.

Wer sich einen Termin in der Impfstelle reservieren will, kann das nur online unter www.obk.de/impfen. Am Dienstag kam jedoch beim Klick auf den entsprechenden Link der Hinweis: „Terminvergabe wird in Kürze wieder freigeschaltet.“

Zu der Kritik eines Hückeswageners, dass beim Start am Montag einige vom Impfarzt weggeschickt worden waren, weil noch keine mindestens sechs Monate seit der Zweitimpfung vergangen waren, sagte Ising: „Der sechste Erlass des Landes geht von sechs Monaten aus. Die Stiko-Empfehlung lässt in Einzelfällen auch Impfungen zu, wenn der Abstand nur fünf Monate beträgt.“ Letztlich sei es die Entscheidung des Impfarztes, ob er in diesem Fall impft oder nicht. Heute Morgen soll es auch zu diesem Thema ein Gespräch im Kreishaus geben. „Wir brauchen schon eine einheitliche Regelung“, sagte Ising.

