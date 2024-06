Ansichtssache Jede Stimme bei der Europawahl ist wichtig

Der Bürgermeister hatte es in seinem Wahlaufruf diese Woche schon angesprochen: „Nur wer seine Stimme nutzt, der wird auch gehört. Wer nicht wählen geht, überlässt die Entscheidung anderen.“ Auch das sollte jeder bedenken, der mit dem Gedanken spielt, am Sonntag, 9. Juni, sein Wahlrecht zu ignorieren. Mal abgesehen davon, dass man dann im Grunde genommen auch nicht meckern sollte, wenn etwas nicht so läuft, wie man es gerne hätte, verhilft man auch den Parteien an den Rändern zu mehr Prozentanteilen. Parteien, die undemokratische Tendenzen aufweisen. Kommen sie erst einmal an die Macht, wird’s das gewesen sein mit den freiheitlich-demokratischen Rechten. Die Einschränkungen beim Wahlrecht wären dann nicht die einzigen. Aber das Jammern bringt dann definitiv nichts mehr. Stephan Büllesbach