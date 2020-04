Keine Ferienaktion für Hückeswagen : Das Virus verhindert auch das Kinderdorf

In diesem Jahr fällt das Kinderdorf aus - und Schuld ist auch in diesem Fall das Coronavirus. Foto: Zörner

Hückeswagen Weil das Risiko zu groß ist, kann die Ferienaktion von Stadt und Jugendzentrum in diesem Jahr nicht stattfinden. In einem internen Gespräch beschloss die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag das Aus.

Es war aufgrund der derzeitigen Entwicklungen in der Corona-Krise beinahe schon absehbar, am Donnerstagmittag fiel dann die Entscheidung: Das Kinderdorf findet in diesen Sommerferien nicht statt. „Wir sind mit allen Beteiligten zusammengesessen, und letztlich war das Risiko zu groß“, sagte Stadtjugendpflegerin Andrea Poranzke im Gespräch mit unserer Redaktion, die das Kinderdorf seit 2014 organisiert.

Sie habe zwar gedacht, dass es auch mit den entsprechenden Einschränkungen machbar sei, allerdings hätten die Bedenken zum Schluss überwogen. „Ich bin nun allerdings auch nicht todunglücklich, da ich den enormen Arbeitsaufwand und die Logistik durchaus im Blick hatte“, betonte die Stadtjugendpflegerin. So hätte das Kinderdorf etwa nicht wie sonst im und ums Jugendzentrum stattfinden können, sondern auf verschiedene Standorte im Stadtgebiet ausgelagert werden müssen. „2020 fällt nun also aus, aber dafür werden wir 2021 das nächste Kinderdorf hoffentlich wieder unter normalen Bedingungen anbieten können“, sagte Andrea Poranzke.

Info Kinderdorf bekommt 2019 den Heimatpreis Ausgezeichnet Im November wurde das Hückeswagener Kinderdorf als eines von sieben Projekten aus der Schloss-Stadt mit dem erstmals verliehenen Heimatpreis des Oberbergischen Kreises ausgezeichnet. Organisatorin Andrea Poranzke durfte sich über den dritten Platz und 2000 Euro freuen. Ferienaktion Ursprünglich geplant war das siebte Kinderdorf für die Zeit vom 20. bis zum 31. Juli. Angemeldet waren etwa 210 Kinder, die in 29 Werkstätten arbeiten und Geld verdienen sollten. Die Kosten lagen bei zirka 68.000 Euro.

Die Finanzierung, die zum einen über die Beiträge der Eltern und zum anderen über zahlreiche Sponsoren gestemmt werden müsse, sei bis auf etwa 20.000 Euro gesichert gewesen. „Ich habe natürlich irgendwann die Bemühungen eingestellt, weil überhaupt nicht klar war, ob und wie es in diesem Jahr stattfinden wird“, betonte Andrea Poranzke. Die Sponsoren werde sie nun alle anschreiben und von der Absage in Kenntnis setzen. „Wer die Spende für das nächste Jahr belassen will, kann das natürlich gerne machen. Aber selbstverständlich bekommt auch jeder sein Geld zurück“, versicherte sie. Auch die Eltern würden demnächst angeschrieben und könnten ihre Beiträge dann im Jugendzentrum abholen.

Absage hin oder her – Andrea Poranzke ist sich bewusst, dass für die Kinder in den Sommerferien eine Betreuung angeboten werden muss. „Da nun auch der Ferienspaß des Oberbergischen Kreises nicht wie gewohnt stattfindet, die Kommunen aber freie Hand haben, werden wir uns nun überlegen, was wir für die Familien als Ersatz für das Kinderdorf anbieten können“, berichtete sie. Für das Jugendzentrum könne sie definitiv sagen, dass die zwei Wochen im Juli, die bereits für das Kinderdorf vorgewesen seien, auch jetzt abgedeckt werden könnten. „Natürlich immer vorausgesetzt, dass sich die Vorgaben wegen Corona nicht wieder ändern.“

So wolle sie etwa das eine oder andere Angebot des Kinderdorfs organisieren. „Wir können wohl Gruppen von bis zu zehn Kindern bilden. Und rund um das Jugendzentrum können dann vielleicht parallel drei Gruppen etwas machen“, erläuterte die Stadtjugendpflegerin. Zusammen mit ihrem Kollegen vom Jugendzentrum David Visse sei sie nun dabei, entsprechende Ideen auszuarbeiten. Immer in der Hoffnung, dass das Virus diesen Planungen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung mache. „Das ist natürlich unsere große Sorge“, betonte Andrea Poranzke. Eine weitere Baustelle sei die Finanzierung, denn das Kinderdorf-Geld ist zweckgebunden. „Aber der Förderverein Freunde und Förderer der Städtischen Jugendpflege wird uns da auch unterstützen“, ist sich Andrea Poranzke sicher.