Auf dem Hückeswagener „Kämpchen“ : Das Sterben wird im nächsten Jahr etwas teurer

Hückeswagen Der Haupt- und Finanzausschuss hat die neuen Friedhofsgebühren für 2023 beschlossen. Die Gräber werden teurer, die Bestattung dafür etwas günstiger.

Wer im kommenden Jahr aus traurigem Anlass eine Grabstätte auf dem Friedhof Am Kamp erwerben muss, wird etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Beschloss doch der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig die Erhöhung der entsprechenden Kosten. Dagegen sinkt die Gebühr für die Bestattung leicht, wie Stadtkämmerin Isabel Bever ankündigte. In Zahlen bedeutet das: Das Reihengrab kostet statt 1238 Euro dann 1340 Euro, die Kosten für das Wahlgrab klettern um 115 auf 1450 Euro und die für ein Urnengrab um 32 auf 708 Euro. Die Bestattungsgebühren sinken jeweils um zehn Euro bei einem Kindergrab auf 400 Euro, bei einem Reihengrab und einem Wahlgrab auf jeweils 880 Euro sowie um zwei Euro bei einem Urnengrab auf 398 Euro.