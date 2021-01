Bergische Energie- und Wasser GmbH : Smartphone als nützliches Werkzeug

Wipperfürth Radikale Änderung im Vermessungsverfahren: Seit zwei Jahren erfasst die BEW auch Hausanschlüsse in Hückeswagen mit der App NAVA. So ist eine papierlose und durchgängige digitale Arbeit im Hausanschlussprozess möglich.

Es geht um eine nachhaltige und bezahlbare Energiezukunft. Deshalb setzt der auch für Hückeswagen zuständige Energieversorger BEW auf die Digitalisierung von Prozessen, um die tägliche Arbeit zu erleichtern. Die Bergische Energie- und Wasser-GmbH in Wipperfürth will dafür sorgen, dass auch abgelegene Regionen an eine zukunftsfähige Netzinfrastruktur angebunden sind – inklusive schnellem Internet. „Damit sind große Bauprojekte verbunden, die viele Ressourcen im Unternehmen langfristig binden“, berichtet Sonja Gerrath, Pressereferentin und Assistentin der Geschäftsführung.

Als „Early Adopter“ sei die BEW sehr früh am Entstehungsprozess von NAVA beteiligt: „Im engen Austausch mit anderen Netzbetreibern konnten wir unsere Praxisanforderungen direkt in die Entwicklung der App einbringen“, sagt Volker Schmitz, der bei der BEW die Dokumentation verantwortet. „Seit 2018 nutzen wir NAVA, um die Hausanschlüsse der Gas-, Wasser- und Stromnetze zu erfassen und teilweise auch die Breitbandanschlüsse direkt mit zu vermessen.“

Mitarbeiter Mittlerweile ist neben den eigenen Monteuren auch ein Dienstleister mit der Lösung ausgestattet, wobei die Einweisung in die App stets durch eigenes Personal erfolgt, teilt die BEW mit. Mehr als 50 interne und externe Mitarbeiter sind mit der Bedienung der App vertraut. Hinzu kommen acht Fachkräfte in der Arbeitsvorbereitung und in der Netzdokumentation, die mit dem NAVA-Manager die Vor- und Nachbereitung der Vermessungsaufträge abwickeln.

Durch das Smartphone als modernes Werkzeug habe auch die Einmessung an sich eine enorme Akzeptanzsteigerung erfahren: „Natürlich zählt für die Monteure im Rohrbau oder im Kabelbau in erster Linie, dass die Leitungen dicht und nachhaltig verlegt sind. Die Einmessung und die Qualität des Bestandsplans sind dabei zunächst sekundär und waren lange Zeit eine lästige Zusatzaufgabe. Heute ist das Smartphone ein fester Bestandteil der Montagefahrzeuge und wird bei Bedarf wie ein Hammer oder eine Zange als Werkzeug aus dem Fahrzeug genommen und eingesetzt“, berichtet Schmitz. Auch in Sachen Genauigkeit wurden Zweifel ausgeräumt. „Wir sind vorsichtig gestartet und haben zunächst sämtliche Hausanschlüsse auch konventionell von einem Vermessungsbüro einmessen lassen“, sagt Schmitz. „Damit hatten wir eine Basis, um Vergleiche anstellen zu können. Die Abweichungen liegen im Bereich von zehn Zentimeter, so dass wir uns mit NAVA deutlich innerhalb der Vorgaben bewegen.“