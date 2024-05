Bauausschuss in Hückeswagen Das sind die Baustellen in der Stadt

Dass in Hückeswagen aktuell gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet gebaut wird, ist mal mehr, mal weniger offensichtlich. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab die Stadtverwaltung den Ausschussmitgliedern einen Überblick über aktuelle Bauvorhaben und wann mit Beginn beziehungsweise Fertigstellung zu rechnen ist. Deutlich wurde in dieser Komprimierung der Umfang der Baustellen.