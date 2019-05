Zum Tod von Jörg Kloppenburg : „Überzeugter Liberaler und kämpferischer Demokrat“

Hückeswagen Die Chefs der Fraktionen im Hückeswagener Stadtrat zeigen sich bestürzt über den plötzlichen Tod ihres Kollegen Jörg Kloppenburg.

SPD-Fraktionschef Hans-Jürgen Grasemann, der mit dem FDP-Ortsvorsitzenden noch am Samstag gesprochen hatte, sagte: „Wir verlieren einen sehr geschätzten Kollegen.“ Auch wenn sie sich in den politischen Dingen nicht immer einig gewesen waren, so sei er doch ein feiner Kerl gewesen.