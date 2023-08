Alle wichtigen Infos rund um die Traditionsveranstaltung So wird beim Hückeswagener Altstadtfest gefeiert

Bei Kindern, die ihre ausrangierten Spielsachen, Kleidung und Co. anbieten wollen, wird so verfahren wie in den vergangenen Jahren: Ein Team der Stadtverwaltung wartet am Samstagmorgen, 9. September, am Wilhelmplatz und wird die Jungen und Mädchen über das Festgelände verteilen. Beim Einzeichnen der Standplätze werden ihre Plätze mit „KD“ für Kinderdecke gekennzeichnet. Für sie ist das Trödeln kostenfrei, allerdings müssen sie ihre Waren auf einer Decke ausbreiten. Das Goethetal bleibt derweil gesperrt für Trödler.