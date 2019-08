Buswartehäuschen in Hückeswagen : Das neue „Wohnzimmer“ ist fertig

So sieht es aus, das neue Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße in Hückeswagen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Nachdem das Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße ziemlich in die Jahre gekommen war, wurde es jetzt von den beiden Sprayern Jonas Mostert und Florian von Polheim neu gestaltet. Das neue Motiv ist an das bisherige angelehnt.

Es hat nun doch ein wenig länger gedauert, bis der finale Sprühstoß aus der Spraydose getätigt war, denn eigentlich sollte es schon am Sonntag fertig sein. Jetzt aber ist das neue Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße fertig. Jonas Mostert und Florian von Polheim hatten am vergangenen Freitag mit den Arbeiten begonnen, nachdem Mitarbeiter des Bauhofs am Donnerstagvormittag das alte Motiv von Marlen Nitzsche übermalt hatten. Das Loriotsche „Wohnzimmer“ war nämlich in die Jahre gekommen und sollte erneuert werden. Die Bauhofmitarbeiter entfernten dazu zunächst per Dampfstrahler die Schutzschicht und überpinselten dann das Motiv mit weißer Farbe. Immer wieder war das schöne Motiv, das es sogar in einen Bildband mit internationaler Wartehäuschen-Gesellschaft geschafft hatte, mutwillig bekritzelt worden. Zuletzt war dann schließlich ganz der Lack ab.

Zunächst hatte man im Bauamt noch über eine Renovierung des bestehenden Motivs nachgedacht. Da aber die damalige Graffiti-Künstlerin keine Zeit hatte, habe man sich dafür entschieden, ein ganz neues Motiv gestalten zu lassen. „Marlen Nitzsche hat dabei den Kontakt zu Florian von Polheim hergestellt. Sie hat ihn als neuen Künstler vorgeschlagen“, sagte Stefanie Heymann von der Stadtverwaltung. Von Polheim habe der Verwaltung einige Motiv-Vorschläge eingereicht. „Die gingen teilweise in eine ganz andere Richtung. Wir haben uns dann für ein eher klassisches Motiv entschieden“, sagte Stefanie Heymann. Und in der Tat: Das neue „Wohnzimmer“ sieht mit seinem blauen Sofa und den Fachwerkwänden richtig gemütlich aus. Und die ersten Besucher hat es Anfang der Woche, noch nicht ganz fertiggestellt, auch schon gehabt.

Info Mehr als 100 kuriose Haltestellen im Bild Bildband Wer das alte Motiv im Buswartehäuschen an der Bahnhofstraße noch einmal sehen möchte, kann das im Bildband „Anhalten bitte! – eine Reise zu den ungewöhnlichsten Haltestellen der Welt“ des Autors Jens Bey tun. Und wer weiß? Vielleicht taucht in einer Neuauflage des Buches ja auch die Hückeswagener Neuauflage auf?

Am Samstagvormittag waren die 30 und 32 Jahre alten Freunde Mostert und von Polheim dann mit einer großen Ladung an Spraydosen, Atemschutzmasken und Schablonen angerückt. „Wir haben schon vor bestimmt 15 Jahren zusammen den Bauwagen am Jugendzentrum verschönert“, sagte von Polheim, der eigentlich als Erzieher arbeitet. „Wir beide kennen uns gut und haben schon eine ganze Menge zusammen gesprayt“, ergänzte der Informatiker Mostert. „Eigentlich programmiere ich nur, auch wenn ich mit Computergrafiken zu tun habe. Da ist das hier eine schöne Abwechslung“, sagte er und lachte.

Das Buswartehäuschen an der Bahnhofstarße bekommt einen neuen Look. Jonas Mostert (30, links) und Florian von Pohlheim (32). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Der Lohn der beiden Sprayer seien die restlichen Farbdosen, ansonsten würden sie das Buswartehäuschen ehrenamtlich besprayen. „Die Farben wurden, wie bereits schon beim ersten Mal, von der Sparkasse gesponsert“, sagte Stefanie Heymann. „Das Interesse am Sprayen war bei mir immer schon da, ich fand das Jugendlicher cool. Vielleicht auch, weil es so einen Touch des Illegalen hatte“, sagte Mostert. Bald schon sei jedoch die Frage aufgekommen, warum es überhaupt im illegalen Rahmen stattfinden müsse. „Es gibt ja doch genug Gelegenheiten, etwa legal Bauwagen zu besprayen – oder so wie in diesem Fall im öffentlichen Raum“, sagte der 30-Jährige.

Die beiden Freunde ergänzten sich beim Sprayen ohne viele Worte wechseln zu müssen. „Wir sind ja schon auf einer Wellenlänge. Das hilft natürlich, wenn der eine den anderen da gut versteht“, sagte Mostert. Von Polheim ergänzte: „Wir haben uns das jetzt gar nicht aufgeteilt, wir sprayen einfach so, wie es kommt. Eine Gemeinschaftsleistung eben.“

Die beiden Graffiti-Künstler stellten sich indes auch die Frage, wie sie ihr Kunstwerk vor dem Gekritzel irgendwelcher Schmierfinken schützen könnten. Schließlich hatte das Vorgängermotiv unter anderem deswege so sehr gelitten. „Wir hatten uns daher überlegt, eines der Fachwerkfenster dafür freizuhalten. Wir werden das Problem nicht los, vielleicht ist das eine progressive Art, damit umzugehen“, sagte Mostert.