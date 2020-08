Erwachsenenbildung in Hückeswagen : Das neue VHS-Programm für Herbst und Winter liegt aus

Hückeswagen 36 Kurse beinhaltet das neue Programmheft für das Herbst- und Wintersemester der Volkshochschule (VHS) für Hückeswagen. Das liegt jetzt an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aus.

Bunt wie der Spätsommer präsentiert sich das neue Programm der Volkshochschule (VHS) für das Ende August beginnende kommende Herbst-/Wintersemester. Im Fokus der Erwachsenen-Weiterbildung steht die berufliche Bildung mit Kursangeboten, die sich damit beschäftigen, Menschen für den Einstieg in den Beruf oder für bestimmte Arbeitsplätze fit zu machen. Das Programmheft liegt bereits in Hückeswagen aus – etwa im Bürgerbüro, im Rathaus, bei Banken, der Sparkasse, in verschiedenen Supermärkten, den Bäckereien sowie in der Stadtbibliothek.