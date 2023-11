Investition in Hückeswagner Talsperre „Wasser marsch!“ für das neue Bever-Ventil

John Eduful strahlt: „Alles ist gut gelaufen.“ Was der Projektleiter beim Wupperverband da anspricht, ist die offizielle Inbetriebnahme des neuen Ringkolbenventils in den Tiefen des Beverdamms. In der vorigen Woche waren unter anderem Vertreter der Herstellerfirma und der Bezirksregierung in der Schieberkammer, wo die beiden Durchlassventile eingebaut sind, und hatten nach einer Reihe von Testläufen eine 100-prozentige Funktionalität attestiert.