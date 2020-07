Hückeswagen : Ein alkoholfreier Treffpunkt für alle

Sebastian Theiß, Krankenpfleger im Lindenhof, wirbt für das Lindencafé. Das könnte von den Hückeswagenern durchaus besser besucht werden, sagt er. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Lindencafé ist ein Angebot der Oberbergischen Gesellschaft für psychisch Behinderte mbH (OGB) und wird von den Bewohnern des Lindenhofs an der August-Lütgenau-Straße betrieben. An zwei Nachmittagen in der Woche ist geöffnet.

Die meisten Hückeswagener werden es zumindest vom Vorbeifahren auf der August-Lütgenau-Straße kennen: das Lindencafé. „Kleinkunst, Veranstaltungen, alkoholfreier Treff, Ausstellungen“ steht auf dem ovalen Schild über der Eingangstür an der Hausnummer 25.

Das Lindencafé gehört zum Lindenhof, einer soziotherapeutischen Wohneinrichtung für mehrfach Abhängige der Oberbergischen Gesellschaft zur Hilfe psychisch Behinderte aus Gummersbach. „Wir haben 19 Plätze in drei Wohngemeinschaften und einer weiteren Wohnung“, berichtet Mitarbeiter Sebastian Theiß, der als Krankenpfleger im Lindenhof arbeitet.

Info Lindencafé an zwei Nachmittagen geöffnet Öffnungszeiten Außerhalb von Corona ist das Lindencafé jeden Freitag sowie am ersten und dritten Sonntag des Monats von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt Lindenhof, August-Lütgenau-Straße 25, ☏ 02192 5805, E-Mail an lindenhof@ogb-gummersbach.de Internet www.obg-gummersbach.de

Das großzügig geschnittene Haus mit Garten liegt nach hinten von der August-Lütgenau-Straße weg, auch das ist von außen nicht zu erahnen. „Unsere Klientel hat in der Regel eine lange Suchtkarriere hinter sich. Wir arbeiten mit dem Zentrum für Seelische Gesundheit in Marienheide zusammen“, sagt Theiß. Es gebe aber durchaus auch Menschen, die von sich aus zum Lindenhof kämen. „Alkohol ist schon das Suchtmittel mit der weitesten Verbreitung. Aber da sich unser Altersschnitt verjüngt, verändern sich auch die Substanzen – hin zu THC und Amphetaminen“, hat Theiß festgestellt.

Das Ziel der Betreuung im Lindenhof sei es, die Menschen wieder fit für das Leben alleine zu machen. „Wir sind eine Einrichtung der Eingliederungshilfe“, erläutert der Krankenpfleger. „Manchmal klappt das aber nicht, und dann können die Menschen auch bei uns wohnen bleiben.“ Zumindest bis es einmal zum Pflegefall kommt, denn dafür ist die Einrichtung am „Kratzkopf“ nicht eingerichtet.

Das Lindencafé ist in erster Linie als Treffpunkt für die Bewohner gedacht. „Aber es kann jeder zu uns kommen, ehemalige Bewohner genauso wie alle anderen“, versichert Theiß. Neben der Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen zu treffen – „wir bieten keinen Alkohol an, weil das natürlich für unsere Klientel schwierig wäre“ –, besteht in dem gemütlich eingerichteten Café auch die Möglichkeit, Konzerte, Lesungen oder andere kulturelle Veranstaltungen auszurichten. „Die Musikschule hat vor einiger Zeit mal Konzerte hier gegeben, auch der Theaterverein ,Wipperwagen’ war schon bei uns“, sagt Theiß. Allerdings seien die Veranstaltungen nicht immer besonders gut besucht. „2014 hatten wir mal einen Musiker aus Brasilien zu Gast – da waren gerade einmal vier Gäste hier“, bedauert der Mitarbeiter.

Seit einigen Jahren ist das Lindencafé auch ein Veranstaltungsort im Rahmen des Offenen Adventskalenders. „Aber auch hier sind nur wenige Leute hier gewesen“, sagt Theiß. Der Krankenpfleger könne sich vorstellen, dass es gewisse Vorbehalte gegenüber den Menschen mit einer Suchterkrankung geben könne. „Wir müssten unser Angebot aber natürlich auch besser bewerben“, betont er.

Hin und wieder käme Besuch aus anderen Einrichtungen, denn im Lindencafé bestehe die Möglichkeit, Billard zu spielen. „Wir bieten Kaffee und alkoholfreie kalte Getränke an, dazu gibt es einen kleinen Kiosk – frischen Kuchen anzubieten würde sich meist wohl nicht lohnen“, sagt Theiß wohlwissend. Betrieben werde das Café von den Bewohnern. „Das ist Teil unserer Arbeitstherapie- Es gibt unseren Bewohnern aber natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, wenn sie Verantwortung übernehmen müssen.“

Das Lindencafé ist nicht auf Gewinn ausgelegt. „Unsere Bewohner verdienen nicht viel Geld, deswegen sehen wir zu, dass wir auf null herauskommen“, sagt Theiß. Es sei aber durchaus geplant, die Räumlichkeiten für Feiern oder Jahreshauptversammlungen an Privatpersonen oder Vereine zu vermieten. „Die Bewirtung könnte dann von unseren Bewohnern übernommen werden. Ich hatte auch schon die Idee, jungen Bands das Lindencafé für ihre ersten Auftritte zur Verfügung zu stellen“, sagt Theiß.