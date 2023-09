Hückeswagener Imbiss schließt Das letzte Mittagessen der „Lunchtime“

Nicht nur die Stammkunden bedauern die Entscheidung zur Schließung, auch die Kunden, die das Essen nach Hause geliefert bekommen, müssen sich nach einem neuen Anbieter umsehen. An den letzten beiden Öffnungstagen wird es wie gewohnt Currywurst mit Pommes am Donnerstag und ein Fischgericht am Freitag geben. Dazu möchte Iris Hager ein Querbeet-Essen kreieren. „Unser letztes Catering-Essen werden wir noch am 14. September ausliefern“, kündigt sie an.