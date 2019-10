Aktuelle Statistik des Wupperverbandes : Viel Regen gegen Ende September

Hückeswagen An der Bever-Talsperre in Hückeswagen wurden im September 102 Liter Regen pro Quadratmeter erreicht, im Schnitt sind es 100 Liter. Damit lag die Menge hier in etwa beim üblichen Mittel.

Die Tendenz aus dem Vormonat lässt hoffen, und die erste Hälfte im Oktober war regenreich: Der September zeigte sich nicht mehr ganz so trocken wie die Vormonate. Dies zeigen die Auswertungen des Wupperverbandes. An der Bever-Talsperre wurden 102 Liter pro Quadratmeter erreicht, im Schnitt sind es 100 Liter. „Damit lag die Menge hier ungefähr beim üblichen Mittel“, teilt der Wupperverband mit. An der Großen Dhünn-Talsperre in Wermelskirchen-Lindscheid wurden 59 Liter gemessen, im Schnitt sind es 92 Liter.

Nach fünf trockenen Tagen wurde es vor allem im letzten Monatsdrittel nass: Ab dem 22. September regnete es nahezu täglich. Der meiste Regen wurde an mehreren Messstationen am 28. und 29. September ermittelt. So fielen an der Bever-Talsperre am 29. September 21 Liter, in Buchenhofen (Wuppertal) waren es 18 Liter. An der Messstelle Lindscheid war der 26. September der nasseste Tag des Monats mit zwölf Litern Regen pro Quadratmeter. An der Messstelle Solingen-Burg brachte es der nasseste Tag am 28. September auf 17 Liter. Die niederschlagsärmste Messstelle im Wuppergebiet war die Station Odenthal: 42 Liter wurden hier erfasst, 90 sind es im langjährigen Mittel. Am meisten Regen fiel mit 103 Litern an der Eickener Mühle in Kierspe. In puncto Sonnenstunden und Temperaturen verlief der September laut Deutschem Wetterdienst (DWD) dagegen durchschnittlich.