Hückeswagener Kultur-Haus Zach besteht zehn Jahre : Drei Konzerte zum Kultur-Haus-Jubiläum

„The Gregorian Voices" präsentieren gleich zwei Konzerte zum Jubiläum des Kultur-Hauses Zach. Foto: muhsik agentur Ltd. & Co. KG

Hückeswagen Das Kultur-Haus Zach im oberen Island besteht am kommenden Wochenende zehn Jahre. Das ist ein Grund zu feiern mit zwei Konzerten der A-capella-Gruppe „The Gregorian Voices“ und einem Auftritt pdes „Central-Park-Band-Duos“.

Manchmal vergeht die Zeit wie im Flug – dieses Gefühl haben aktuell die Mitglieder des Trägervereins des Kultur-Hauses Zach. Am kommenden Wochenende wird es zehn Jahre her sein, dass die das mit Mitteln des Konjunkturpakest II umgebauten und eingerichteten Kulturhauses an der oberen Islandstraße seinen Betrieb aufnahm. „Uns kommt es gar nicht so lange vor, dass wir nun schon seit zehn Jahren am Start sind“, betont Vorsitzender Detlef Bauer. Der Verein war bereits 2009 gegründet worden, danach ging es sofort mit den umfangreichen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen los, „die jede Menge Einsatz der Mitglieder in dem damals frisch gegründeten Verein abverlangt haben," blickt Bauer zurück. Das zehnjährige Bestehen wird am 26. und 27. November mit drei Konzerten der Extraklasse gefeiert.

Höhepunkte sollen am Samstag, 27. November, die beiden Konzerte der Gruppe „The Gregorian Voices" sein, die in ganz Europa unterwegs ist. „Damit gibt es direkt ein Doppel-Jubiläum“, berichtet Stefan Noppenberger vom Trägerverein. Denn auch „The Gregorian Voices" bestehen, wie das Kultur-Haus Zach, seit zehn Jahren. Um 17.30 und 20 Uhr will das ukrainische A-cappella-Ensemble mit seinen beeindruckenden Stimmen das Publikum begeistern und in die besinnliche Zeit von Advent und Weihnachten entführen. Noppenberger: „In traditionelle Mönchskutten gekleidet, erzeugen die acht Sänger eine mystische Atmosphäre, die das Publikum in sich kehren lässt und auf die feierliche Advents- und Weihnachtszeit einstimmt.“ Neben gregorianischen Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und geistlichen Liedern der Renaissance und des Barocks werden auch Klassiker der Weihnachtsmusik zu hören sein.

Bereits am Freitag, 26. November, ist das „Central-Park-Band-Duo zu Gast im Kultur-Haus Zach und lässt die Songs von Simon & Garfunkel wieder aufleben. Jörg Thimm und Dieter Nientiedt, die bereits schon mehrfach für ein ausverkauftes Haus an der Islandstraße gesorgt haben, präsentieren dann legendäre Hits wie „Mrs. Robinson“, „The sounds of silence“ oder „Call me Al!“.

Die Karten für „The Gregorian Voices“ zum Preis von 24,20 Euro und das „Central-Park-Band-Duo“ für 15,40 Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 25 bzw. 16 Euro.

