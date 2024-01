Gute Nachricht für kleine Hückeswagener Das Kinderdorf findet wieder statt

Schon zu ihrem Amtsantritt im August vorigen Jahres hatten Verena Tönnes, Stadtjugendpflegerin und neue Leiterin des Jugendzentrums im Brunsbachtal, sowie ihre Stellvertreterin Julia Dormeier das Kinderdorf zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht. Ziel war es, diese beliebte Ferienaktion in den Sommerferien 2024 wieder anbieten zu können. Das Duo hat Wort gehalten: Am Montag teilte es mit, dass das Kinderdorf vom 29. Juli bis 9. August stattfinden wird. Zwei Wochen lang werden Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahre, mit und ohne Handicap, in und am Jugendzentrum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle betreut. An dem von Tönnes Vorgängerin Andrea Poranzke entwickelten und bewährten Konzept ändert sich so gut wie nichts.