Die erste Jahreshälfte 2021 im Überblick : Das passierte in Hückeswagen im Januar, Februar, März...

Special Hückeswagen Das Jahr 2021 ist das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie gewesen. Doch es ist auch anderes passiert in diesem turbulenten Jahr: Trauriges, Aufregendes und auch viel Schönes. Ein Überblick über die Monate Januar bis Juni.

Januar

Schubsi Eine Erfindung des Hückeswagener Unternehmens Haromac in Winterhagen ist sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel bekannt. Der „Schubsi“ ist der Griff einer Maurerkelle, an den eine Rohrschelle befestigt ist – damit lässt sich der Einkaufswagen corona-neutral anschieben.

West 3 Das Interesse am neuen Gewerbegebiet West 3 in der Schloss-Stadt ist schon kurz nach der Erschließung enorm groß.

Februar

Umzug Lange stand die ehemalige Metzgerei Färber an der Islandstraße leer. Im Februar tut sich indes etwas, denn Rita Schuldner-Lapp, Inhaberin von Rita’s Weinlädchen, plant den Umzug vom bisherigen Ladenlokal an der Einfahrt zur Islandstraße.

März

Kirche Mit Biggi Tilch findet die katholische Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt zum Jahresanfang eine neue Küsterin – als Nachfolgerin für Hans-Peter Arnold. Großer Vorteil: Sie kann auch die Orgel in der katholischen Pfarrkirche an der Weierbachstraße spielen.

Investition Die Firma Klingelnberg investiert 20 Millionen Euro in eine neue Gewerbehalle in West 2.

April

Mai

Skandal Die Alternative für Deutschland (AfD) in der Schloss-Stadt lehnt einen Antrag der FDP auf die Umbenennung der Henry-Ford-Straße in Hans-Bêché-Straße ab. Grund: Bêché sei ein Kriegsverbrecher. Dem widersprechen sowohl ein Zeitzeuge als auch die Heimathistorikerin Iris Kausemann aufs Schärfste.

Wandern Die Bergische Wanderwoche soll eigentlich im Mai stattfinden, wegen Corona wird sie aber abgesagt und in abgespeckter Version in den September verschoben. Dort gibt es dann in Hückeswagen dennoch eine Fülle an unterschiedlichen Angeboten, die auch coronakonform bestens funktionieren.